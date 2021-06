Munsbach (www.fondscheck.de) - Von einer Umsetzung der allseits bekannten Börsenweisheit "Sell in May and go away" war im letzten Monat nichts zu spüren, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Stattdessen habe sich die Konsolidierung bei den Aktienindices nahe den Höchstständen weiter fortgesetzt. Selbst eine unter hoher Volatilität stattfindende Korrektur bei den Kryptowährungen habe offensichtlich kein Ansteckungspotenzial für Technologietitel im Speziellen und den breiten Markt im Allgemeinen gehabt. Ebenso wenig hätten geopolitische Spannungen, sei es zwischen Israel und den Palästinensern, China und Taiwan oder wegen des zur Landung gezwungenen Flugzeugs in Weißrussland, das Potenzial gehabt, die grundsätzlich immer noch gute Stimmung an den Börsen zu trüben. Sehr treffend wird das aktuelle Stimmungsbild, welches sich auch in unserer Positionierung widerspiegelt, durch die hohe Anzahl neutraler Stimmen in der AAII-Sentimentumfrage wiedergegeben, so die Experten von ETHENEA. Im aktuellen Umfeld seien es also weder die Bullen noch die Bären, die die Richtung vorgeben würden. ...

