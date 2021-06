"Wir gehen seit vielen Monaten durch eine Zeit, die herausfordernder nicht sein könnte. Eine Pandemie mit allen Folgen, ein Wechselbad wirtschaftlichen Auf-und-Abs in einer sich rasch verändernden Welt technischer und ökologischer Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen. Hier wollen wir die DKG in ihren Kernfeldern stärken: der Wissensvermittlung, den Fach- und Regionaltagungen, der Forschungs- und Nachwuchsförderung", erläuterte Dr. Issel in seinem Ausblick nach der Wahl. Dazu möchte der neu gewählte Vorstand insbesondere den Austausch durch den Ausbau der digitalen Formate der DKG verbessern, die Mitglieder enger in die Gestaltung der DKG einbeziehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...