Oosterhout, Niederlande (ots/PRNewswire) - Der TM800 erweitert die Reihe der ThinManager Ready Thin-Clients von OnLogic. Er nutzt die AMD Radeon Vega 8 Grafik zur Steuerung von vier unabhängigen Displays.OnLogic (www.onlogic.com), weltweiter Hersteller von industriellen und robusten Hardware-Lösungen, kündigte die Ergänzung der Thin-Client-Linie mit dem TM800 an. Diese Reihe wird mit vorinstallierter ThinManager®-Software geliefert. Der TM800 ist ein kostengünstiger und leistungsstarker industrieller Thin-Client, der mit AMD Ryzen betrieben wird. Er kann vier unabhängige Bildschirme ansteuern. Damit lassen sich die steigenden Anforderungen moderner Fabriken an die Visualisierung erfüllen."Der TM800 bietet mehr native Displays. Damit bedient er den zunehmenden Trend zur Visualisierung von Geräten und Daten in den Fabriken der Industrie 4.0. "Mit der Leistung von vier Displays können die Betreibenden auf einen einzigen Thin-Client zurückgreifen, um ihre HMI und die Dashboards zu verwalten. Das bedeutet mehr Einblick und Kontrolle in einer einzigen Schnittstelle," so Carolyn Swan, Head of Strategic Partnerships bei OnLogic. "Der TM800 verfügt außerdem über umfangreiche I/O- und Onboard-Erweiterungsoptionen. Sie ermöglichen sowohl den Anschluss bestehender Geräte in der Fabrikhalle als auch neuer Technologien. Es ist eine spannende Zeit, um Teil der Industrie-4.0-Landschaft zu sein. OnLogic verfolgt weiterhin Möglichkeiten, Software und Hardware miteinander zu verbinden, um komfortable und sichere Gesamtlösungen zu schaffen."OnLogic Industrie-Hardware und ThinManager®-SoftwareDer OnLogic TM800 wurde von ThinManager® ausgiebig getestet. Er ermöglicht die einfache Integration in ein verlässliches, zentral verwaltetes Netzwerk aus Benutzerterminals. Jeder Thin-Client kann vom Server aus aktualisiert, überwacht und gewartet werden. Dies reduziert die individuelle Wartung und ermöglicht Remote-Updates jedes Benutzerterminals. Das wiederum maximiert die Sicherheit, erhöht die betriebliche Effizienz und senkt die IT- und OT-Kosten.Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unter www.onlogic.com/de-de/tm800/. Dort können Sie das System jederzeit konfigurieren und kaufen.Über OnLogic: OnLogic ist ein globaler Hersteller von Industrie-Computern, der stark konfigurierbare, lösungsorientierte Computer entwirft, die für Verlässlichkeit im IoT-Edge konzipiert sind. Die Systeme arbeiten in den schwierigsten Umgebungen der Welt und befähigen Kunden, ihre komplexesten Herausforderungen bei der Datenverarbeitung zu lösen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 unter dem Namen Logic Supply gegründet und besitzt Standorte in den USA, den Niederlanden, Taiwan und Malaysia. Erfahren Sie mehr darüber, wie OnLogic mehr als 70.000 Kund:innen weltweit dabei geholfen hat, ihre Ideen voranzubringen auf www.onlogic.com oder auf Twitter @OnLogic.