Patrick Heiner trägt zukünftig die Gesamtverantwortung für das Haftpflichtgeschäft der AIG in der DACH-Region. Sein Vorgänger Thomas Zanner konzentriert sich auf seine Rolle als General Manager Schweiz und wird neu auch General Manager für Österreich. Zukünftig übernimmt Patrick Heiner die Gesamtverantwortung für das Haftpflichtgeschäft in der DACH-Region bei der AIG von Thomas Zanner. Als neues Mitglied des DACH Senior Leadership Teams soll er das DACH Haftpflichtteam in die Zukunft führen. Dabei ...

