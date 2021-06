Brüssel (www.fondscheck.de) - Die "Facial Recognition Initiative" wird bereits von 50 internationalen Investoren unterstützt, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Candriam, ein globaler, nachhaltiger Multi-Asset-Investmentmanager, der die Initiative ins Leben gerufen hat, freut sich, dass bereits 50 internationale Anleger, auf die über 3,7 Billionen Euro verwaltetes Vermögen entfallen, das "Investor Statement on Facial Recognition" unterzeichnet haben. Aviva Investors, Sycomore Asset Management, Domini Impact Investments und BMO Global Asset Management gehören zu den Anlageverwaltern und Vermögenseigentümern, die sich dazu verpflichtet haben. ...

