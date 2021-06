Kommt die Inflation? Dieser Frage begegnet reconcept mit der inflationsgeschützten grünen Vermögensanlage reconcept RE15 EnergieZins 2025: Eine Zinserhöhung in Höhe der Inflationsrate soll das Kapital der Anleger vor Kaufkraftverlust schützen.Das Inflationsziel der EZB von "nahe, aber unter zwei Prozent" wurde überschritten: Derzeit liegt die Rate in Deutschland bei 2,5 Prozent - der höchste Stand seit fast 10 Jahren. Ob es sich dabei um eine vorübergehende Erhöhung handelt oder ob die Teuerungsrate auch langfristig weiter steigt, ist noch unklar. Für den Nachrichtendienst ntv steht aber fest: Auch in den kommenden Monaten wird es weiterhin Preistreiber geben; die Bundesbank rechne daher mit einer Inflationsrate von vier Prozent bis zum Jahresende.

