Die Analysten von Warburg Research haben die Bewertung für die Aktien von K+S auf HALTEN mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Angesichts der Kapazitätserweiterungen und -verringerungen der Wettbewerber sei in der zweiten Jahreshälfte mit einer Angebotsverknappung von Kali zu rechnen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. 2022 dürfte es dann aber wieder in Richtung eines Überangebots gehen. (dpa-AFX) ____________________________________________________________________________ ...

