LONDON (dpa-AFX) - Wegen einer stärkeren Kundennachfrage nach Zigarettenalternativen hat der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben geschraubt. Der Vorstand sehe mittlerweile mindestens ein Plus von fünf Prozent bei konstanten Wechselkursen, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Zuvor war BAT von einem Erlösplus zwischen drei bis fünf Prozent ausgegangen.

Nach Firmenangaben verzeichnete der Konzern in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 1,4 Millionen neue Kunden in der neuen Kategorie. Insgesamt waren das 14,9 Millionen. Die Gewinnung neuer Kunden in dem Bereich ist essenziell für den weiteren Erfolg des Unternehmens, da immer weniger Menschen Tabakprodukte rauchen und neue Wege und Produkte gefunden werden müssen. Produkte aus dem sogenannten "Neuen Segment" würden bereits in 53 Ländern verkauft, hieß es./ngu/eas/fba