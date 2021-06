NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Biogen angesichts der US-Zulassung des neuen Alzheimer-Antikörpers Aducanumab von 259 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Es gebe etliche Hindernisse für die Markteinführung und das Marktpotenzial, schrieb Analyst Brian Abrahams in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 04:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2021 / 05:00 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS09062X1037