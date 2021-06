Dem FBI ist ein seltener Schlag gegen Cyberkriminelle gelungen. Beamte haben aus einer von Erpressern genutzten Wallet 63,7 Bitcoin an gezahltem Lösegeld zurückholen können. Der Fall hatte vor einem Monat für weltweite Schlagzeilen gesorgt: Nach einem Ransomware-Angriff auf die US-Firma Colonial Pipeline musste diese den Betrieb einer der wichtigsten Pipelines der USA zeitweise komplett einstellen. Daraufhin kam es in Teilen des Landes zu Benzinengpässen. In der US-Hauptstadt Washington etwa standen zeitweise fast 90 Prozent der Tankstellen ohne Treibstoff da. ...

