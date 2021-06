Der Carsharing-Anbieter Share Now hat Einblicke in Statistiken zur Nutzung der E-Fahrzeuge in seiner europäischen Carsharing-Flotte gegeben. Das Unternehmen betreibt inzwischen 2.900 Elektroautos der Marken BMW, Mini, Smart und Fiat an vier rein elektrischen und vier teil-elektrischen Standorten. Ausschließlich auf E-Fahrzeuge setzt Share Now in Stuttgart, Amsterdam, Madrid und Paris, eine gemischte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...