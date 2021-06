Frankfurt/Palma de Mallorca/Dillenburg (ots) - Schnelltest-Infrastruktur von CoviMedical sorgt für sicheren Urlaub in Deutschland und den BalearenDie Hochsaison im Tourismus steht vor der Tür und durch die europaweiten Lockerungen ziehen die Buchungen für Reisen innerhalb Deutschlands und Europa stark an. Bei vielen beliebten Urlaubszielen ist ein dokumentiertes negatives Testergebnis weiterhin notwendig. CoviMedical (15minutentest.de) hat mit über 140 Testzentren in ganz Deutschland eine führende Expertise bei Corona Tests und erweitert nun die Kapazitäten, um einen sicheren Sommerurlaub zu ermöglichen. So hat das Unternehmen sowohl am Frankfurter Flughafen als auch auf den Balearen Testzentren errichtet und bietet sowohl Antigen-Schnelltests als auch PCR- sowie Rapid-PCR-Tests an. Bei den Rapid-PCR-Tests liegt das Ergebnis bereits nach 20 Minuten vor.Aufbau zahlreicher Testkapazitäten am Frankfurter FlughafenIm neu eröffneten Testzentrum am Frankfurter Flughafen (https://15minutentest.de/de/de/testcenter-frankfurt-ffm) im Parkhaus Platzhirsch (https://15minutentest.de/de/de/testcenter-frankfurt-ffm) können Reisende direkt vor Abflug einen Test durchführen. Möglich sind kostenlose Bürgertests, Antigen-Schnelltests, PCR-Tests sowie Rapid-PCR-Tests. Mit einer Kapazität von mehr als 2000 Tests am Tag sind ausreichend Möglichkeiten vorhanden. Zudem wird CoviMedical in Kelsterbach noch weitere Testzentren errichten, am Moxy Hotel am Frankfurter Flughafen entsteht zudem ein Standort mit eigenem PCR-Labor.Mallorca: Kooperation mit renommiertem KlinikbetreiberAuch auf der Insel Mallorca hat CoviMedical eine umfangreiche Testinfrastruktur aufgebaut. Über 30 Teststellen in Hotels oder öffentlichen Testcentern mit einer Kapazität von über 10.000 PCR- oder Schnelltests hat das Unternehmen bereits eröffnet. Bis zum Start der Sommerferien werden in über 50 Teststellen mehr als 25.000 PCR- oder Antigen-Schnelltests täglich möglich sein. Durch eine exklusive Kooperation mit dem renommierten Klinikbetreiber Clínica Juaneda (https://www.juaneda.es/) ist ein lokaler Partner vor Ort, der über ein umfangreiches Klinik-Netzwerk und Laborkapazitäten in ganz Spanien verfügt. Die öffentlichen Testzentren sind auf www.15minutetest.com (https://15minutetest.com/es/de) einsehbar, dort kann direkt ein Termin gebucht werden.Aufbau von Testzentren auf Menorca und IbizaZusätzlich zu Mallorca folgen noch in diesem Monat weitere Testzentren in Malaga, sowie auf Ibiza und Menorca. In Deutschland hat Covimedical bereits Testzentren auf Norderney und Juist erfolgreich in Betrieb. Die Software zum Test-Management von CoviMedical bietet zudem eine Schnittstelle zur offiziellen Corona-Warn-App des Bundes und des RKI (https://landing.ticket.io/news/corona-warn-app-ticket-io-kooperieren-im-kampf-gegen-corona). Dank der Schnittstelle wird eine einfache Übertragung des Testergebnisses an die Corona-Warn-App ermöglicht, diese ist wiederum mit ihrem spanischen Pendant kompatibel. Bürgerinnen und Bürger, die in einem Testzentrum von CoviMedical (15minutentest.de) getestet wurden, können selbst entscheiden, ob sie einer Übermittlung der Testergebnisse an die Corona-Warn-App zustimmen.Exklusiver Testpartner des Europa-Parks / Modellversuch erfolgreichVor zwei Wochen hatte der Europa-Park Rust in einem Modellversuch wiedereröffnet. Wichtiger Teil des Projektes ist ein intensives Test-Konzept, das ein Testen der Besucher vor Anreise als auch vor Ort beinhaltet. CoviMedical ist exklusiver Test-Partner des Europa-Parks und an drei Standorten rund um den Park präsent. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 40.000 Tests durchgeführt. Die Gastronomie in Rust nutzt die Luca-App, die ebenfalls mit den Schnittstellen der Testzentren von CoviMedical kompatibel ist. So können die Bürgerinnen und Bürger ihr Testergebnis in die Luca-App übertragen und dann einfach in der Gastronomie einchecken.Durch das erfolgreiche Modellprojekt im Europa-Park stehen nun auch weitere Freizeitparks in den Startlöchern: Dabei setzt auch das Legoland Deutschland Resort bei Günzburg für die Öffnung auf CoviMedical. Das Testzentrum ist bereits eröffnet und wird von den Bürgern gut angenommen. Der Freizeitpark wird seinen Betrieb voraussichtlich am 10. Juni wieder aufnehmen.Über CoviMedicalCoviMedical ist ein junges Unternehmen aus Dillenburg/Hessen und inzwischen bundesweit führender Anbieter von Corona-Testzentren. Das Unternehmen bietet Bürgern, Institutionen, Unternehmen, Ländern wie Kommunen maßgeschneiderte Lösungen für Massen-Schnelltests auf das Coronavirus - von stationären Testzentren, über Containerlösungen bis hin zu mobilen Services. Durch die zentrale Planung, einheitliche Hygienekonzepte und das Buchungssystem sichert CoviMedical an allen Standorten den gleichen, hohen und vor allem sicheren Standard sowie eine gute Nutzererfahrung der Getesteten. Das Testsystem ist so perfektioniert, dass es eine sehr hohe Durchlaufzahl ohne Wartezeit garantiert.Weitere Informationen zum Unternehmen und den aktuellen Standorten unter: https://15minutentest.de