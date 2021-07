Bad Schwartau (ots) - Zum digitalen Corona-Schnelltest auf covidtestONLINE.de am Beginn der Sommerferien und Reisezeit in Deutschland, erklärt der Geschäftsführer der COTEON GmbH, Timo Scharpenberg:Ob Italien, Griechenland oder Mallorca - laut einer aktuellen Forsa-Studie vom Juni 2021 haben rund 64 Prozent aller Deutschen in diesem Jahr einen Urlaub geplant. Nach Monaten der Lockdowns und der Unsicherheiten kehrt jetzt die Reiselust zurück. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt: Wie kann man sicher getestet in den Urlaub starten und genau so sicher und unkompliziert wieder nach Hause kommen?"Wir wollen mit unserem Online-Test-Angebot dazu beitragen, Reisen sicherer und smarter zu machen", sagt Timo Scharpenberg, "Denn neben Impfung und Genesung gehört unseres Erachtens ein digitales Test-Angebot zur weltweiten Pandemiebekämpfung dazu. Testzentren sind nicht überall zu finden, deshalb kann man sich bei uns schnell und zuverlässig zertifiziert testen lassen - ganz egal, wo man gerade auf der Welt ist. Internetzugang und ein Handy mit Kamera genügen."Deutschland und Europa starten in die Sommersaison - Smart testenIn vielen deutschen Bundesländern haben die Sommerferien begonnen oder beginnen in den nächsten Wochen. In Nordrhein-Westfalen wird in dieser Woche bereits die erste größere Reisewelle erwartet. In fast allen Urlaubsregionen in Europa sind zertifizierte Tests zur Ein- und Ausreise notwendig, gerade auch aufgrund steigender Inzidenzen durch die Delta-Variante. Und auch für die Rückkehr nach Deutschland ist ein Corona-Schnelltest mit 48 Stunden Gültigkeit aus den meisten europäischen Ländern Pflicht, sofern man nicht vollständig geimpft oder genesen ist. "Wir bringen nicht nur jeden Tag Menschen aus aller Welt in den Urlaub und wieder zurück. Wir sorgen auch dafür, dass man sich unkompliziert, barrierefrei selbst testen kann, ob im Hotelzimmer, im Wohnmobil oder im Zelt. So kann man für sich und seine Familie beruhigt auch einen längeren Urlaub genießen kann, ohne auf eine örtliche Test-Infrastruktur angewiesen zu sein", sagt Timo Scharpenberg.Digitales Tests-Zertifikat per Handy-Kamera von covidtestONLINE.deMit Europas erstem TÜV-zertifizierten digitalen Corona-Schnelltest auf covidtestONLINE.de (http://covidtestonline.de), können Reisende innerhalb von einer Stunde ihr Testzertifikat in 22 Sprachen erhalten, und damit sicher zertifiziert in den Urlaub starten. Die Testung wird durch geschultes Personal per Video geprüft. Man braucht dazu nur ein Handy mit Kamera, einen Internetzugang sowie einen der zugelassenen Tests aus der Apotheke oder dem Supermarkt. Möglich ist auch, einen Hotgen-Nasenflügel-Tests auf der Website covidtestONLINE.de (http://covidtestonline.de) zu bestellen.Über seinen Ausweis oder Reisepass kann man sich per WebID auf der Plattform identifizieren und sofort loslegen. Das Test-Zertifikat von covidtestONLINE.de (http://covidtestonline.de) wird u.a. empfohlen von internationalen Luftfahrtgesellschaften, dem Münchner Flughafen sowie von den Schifffahrtslinien TT-Line und Stena Line. Auch die deutschen Tourismus-Modellregionen Eckernförde und die gesamte Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein sowie das Land Mecklenburg-Vorpommern setzten auf covidtestONLINE.deAuf covidtestONLINE.de (http://covidtestonline.de) werden alle erhobenen, personenbezogenen Daten gemäß den Anforderungen der DSGVO verarbeitet. Die Daten werden verschlüsselt und kurzfristig wieder gelöscht. Die COTEON GmbH speichert die Daten in Europa und Dritte dürfen sie nicht für ihre eigenen Zwecke verwenden.Die COTEON GmbH hat durch den Firmenverbund mit care integral und Unizell in Bad Schwartau nicht nur über 35 Jahre Erfahrung bei Medizin-, Pflege- und Versorgungsprodukten, sondern hat 2020 in Lübeck und Bad Schwartau auch zwei Testzentren betrieben und mehr als 80 Millionen Schnelltests verkauft. Das Testzentrum in Bad Schwartau betreibt COTEON noch aktuell.Pressekontakt:Hier finden Sie mehr über uns:Zur Test-Homepage: covidtestONLINE.deHomepage des Unternehmens: coteon.deHier gehts zu unserem Factsheet.Pressekontakt:e presse@coteon.deOriginal-Content von: COTEON GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155366/4967081