Fredericton, New Brunswick - 8. Juni, 2021 -TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) ("TRU" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen das aktuelle Phase 1 Bohrprogramm auf seinem Twilite-Goldprojekt ("Twilite Gold"), welches zu 100% dem Unternehmen gehört und sich im Central Newfoundland Gold Belt befindet, auf bis zu etwa 2.500 Meter erweitert, folgend seiner vorherigen Bekanntgabe vom 1. Juni 2021.

Wie am 8. Dezember 2020 bekanntgegeben, wurde das Bohrziel zuvor von TRU während einer detaillierten geophysikalischen Bodenuntersuchung im November 2020 identifiziert. Twilite Gold liegt strategisch günstig auf der kartierten Erweiterung der Scherzone Cape Ray-Valentine Lake. Entlang dieser Scherzone im Distriktmaßstab werden derzeit zahlreiche Goldexplorationsprojekte im fortgeschrittenen Stadium durchgeführt, darunter die Lagerstätte von Marathon Gold in Höhe von mehreren Millionen Unzen am Valentine Lake und das Cape Ray Vorkommen von Matador Mining.

Barry Greene, VP of Property Development und Vorstandsmitglied von TRU, kommentierte: "Nach der Überprüfung des Bohrkerns von TL21-16, unserem ersten Bohrloch im Jahr 2021, freue ich mich, das Bohrprogramm auf Twilite Gold zu erweitern. Die meisten Bohrungen werden sich auf die Exploration und Erweiterung der mineralisierten Struktur konzentrieren, die mit einer niedrigen magnetischen Signatur verbunden ist, beginnend mit engen Unterschnitten historischer Bohrlöcher und dicht gefolgt von etwa 25 bis 50 Meter langen Step-Outs entlang der Struktur. Es mangelt nicht an Platz, um sich sowohl horizontal als auch vertikal entlang der Struktur zu bewegen, sodass wir das Bohrprogramm problemlos erweitern können."

Das Bohrprogramm wird aus ungefähr 10-15 NQ-Bohrlöchern bestehen, die sich entlang einer tiefsitzenden, mehrere Kilometer langen, west-nordwestlich verlaufenden mineralisierten Struktur befinden (Abbildung 1). Die Bohrungen werden sich auf einen etwa 500 m langen Streichabschnitt dieser Struktur in der Nähe des Schnittpunkts mit einer nach Nordosten verlaufenden mineralisierten Struktur konzentrieren, wo historische Bohrungen ebenfalls goldhaltig waren. Die mineralisierte Struktur des Bohrziels erscheint als auffälliges und tiefliegendes Merkmal in den geophysikalischen 3D-Modellierungsbildern und wird mit den Bohrungen bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 350 m unter der Oberfläche getestet werden.

Barry Greene, VP of Property Development und Director von TRU, fuhr fort: "Indes freuen wir uns zu sehen, dass das Diamantbohrloch TL21-16 Abschnitte mit Quarzaderungen durchteuft hat, einschließlich eines deutlichen und intensiveren Abschnitts mit etwa 9 m von 126 m bis 135 m bei oder nahe dem Kontakt zwischen stark gebleichten und alterierten mafischen Vulkangesteins und einer gescherten graphitischen Einheit, die geäderten und brekziierten Quarz mit Stringer und klumpigem Pyrit enthält. TL21-16 war ein Unterschnitt des historischen Bohrlochs TL99-14. Im Gegensatz zu Bohrloch TL99-14 mit schlechter Kerngewinnung, weist Bohrloch TL21-16 durch die mineralisierte Zone hindurch viel bessere Gewinnungen auf."

Nachdem erste Bohrkernbeobachtungen gemacht sind, wird der Kern zur gesicherten Kernmessanlage von TRU transportiert, wo der Kern protokolliert, für die Probenahme markiert und dann mit einer Kernsäge gespalten wird. Die Proben werden zur Goldbrandanalyse an das Untersuchungslabor von Eastern Analytical in Springdale, Neufundland, geliefert.

Abbildung 1: Twilite Gold Geplante Bohrplanübersicht

Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, fügte hinzu: "Die Exploration, insbesondere dieses Bohrprogramm bei Twilite, ist einer der beiden wichtigsten Werttreiber von TRU, der andere sind Fusionen und Übernahmen auf der Grundstücks- und Unternehmensebene. Da wir bereits für ein umfangreicheres Bohrprogramm zugelassen sind, halten wir es daher für ratsam, den Umfang des Programms zu erweitern, indem mehrere Löcher hinzugefügt werden, um die Struktur besser zu testen. Wir freuen uns darauf, den potenziellen Wert von Twilite Gold aufzudecken."

Wie bereits am 8. Dezember 2020 bekannt gegeben, kombinierte das Unternehmen die Ergebnisse einer hochauflösenden, detaillierten magnetischen Bodenuntersuchung rund um bekannte historische Goldvorkommen auf Twilite Gold mit anderen historischen Daten, um das derzeit getestete Bohrziel zu erschließen. Die strukturell kontrollierte Goldmineralisierung in der Nähe des Spring Pit innerhalb von Twilite Gold korreliert direkt mit einer auffälligen niedrigen magnetischen Signatur, welche sich bis in die Tiefe fortsetzt (Abbildung 2). Die Modellierung weist auch darauf hin, dass sich diese mit der mineralisierten Struktur verbundene niedrige magnetische Signatur mindestens 600 Meter (m) bis zur Grenze der aktuellen magnetischen Untersuchung in nordwestlicher Richtung fortsetzt.

Die mineralisierte Struktur wurde von drei oberflächennahen Diamantbohrlöchern in einem Bohrprogramm von Fort Knox Gold Resources aus dem Jahr 1999 durchschnitten, und alle diese Löcher enthielten eine Goldmineralisierung. Beachtenswert ist Bohrloch TH-99-10 welches 8,41 m mit 3,28 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) an der Spitze der Struktur durchteuft. Das bisher tiefste Loch in dieser Struktur durchteufte 13,3 m mit 1,02 g/t Au.

Abbildung 2: Twilite Gold Querschnitt

TRU hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Probenergebnisse nicht verifiziert und verlässt sich nicht auf sie als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Zu beachten ist, dass die Bohrlochergebnisse ausgewählte Proben sind und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf Twilite Gold sind. Die hierin enthaltenen Diagramme und technischen Informationen zu Twilite wurden vom Anbieter bereitgestellt und sind vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft worden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese möglichen Werte konzeptioneller Natur sind; das Unternehmen oder seine qualifizierte Person für Twilite Gold hat unzureichende Exploration durchgeführt, um eine Mineralressource oder Mineralreserve zu definieren; und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass diese Ziele als Mineralressource oder Mineralreserve abgegrenzt werden.

Abschließend hat der Chief Executive Officer des Unternehmens einen Brief an die Aktionäre herausgegeben. Eine Kopie des Schreibens steht allen interessierten Lesern auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.

Barry Greene, P.Geo. (NL) ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 und hat den Inhalt und die technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Greene ist Vorstandsmitglied und leitender Angestellter des Unternehmens und besitzt Wertpapiere des Unternehmens.

Über TRU Precious Metals Corp.

TRU hat ein Portfolio von 5 Objekten für Goldexploration im hoch-prospektiven Central Newfoundland Gold Belt zusammengestellt. Das Unternehmen hat eine Option von einer Tochtergesellschaft der an der TSX notierten Altius Minerals Corporation, um 100% des Golden Rose Projekts zu erwerben, welches sich entlang der Vorkommen-tragenden Cape Ray - Valentine Lake Shear Zone befindet. TRU besitzt außerdem 100% des Twilite Gold-Projekts, das sich in derselben Scherzone befindet, und drei noch wenig erforschte Objekte, darunter das Rolling Pond-Objekt (unter Option), welches an New Found Gold Corps hochgradiges Queensway Projekt angrenzt. TRUs Stammaktien werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "TRU" gehandelt, auf dem OTCQB Venture Market unter dem Kürzel "TRUIF", und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "706".

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. ("Resurgent"), einer Handelsbank, die Venture Capital Marktberatung und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden kanadischen börsennotierten oder privaten mikro-kapitalisierten Unternehmen zusammen. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind im LinkedIn Profil verfügbar: https://ca.linkedin.com/company/resurgent-capital-corp.

Vorsorgliche Hinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich solcher in Bezug auf das Explorations- und Bohrprogramm auf Twilite Gold. Diese Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf Twilite Gold und die Bohrpläne des Unternehmens, welche das Management des Unternehmens unter den Umständen für angemessen hält und die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich ohne Einschränkung: die Mineralisierung, die in benachbarten oder nahegelegenen Liegenschaften enthalten ist, sagt nicht unbedingt etwas über die Mineralisierung von Twilite Gold aus; das Explorationspotential von Twilite Gold und die Art und den Stil der Mineralisierung von Twilite Gold, Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten; operative Probleme in Bezug auf Bohrungen, Volatilität von Edelmetallpreisen, sowie die anderen Risiken, die in den Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen hierin berücksichtigt werden. Anleger und andere sollten die oben genannten Faktoren sorgfältig prüfen und sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, außer wo es durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zum besseren Verständnis angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalfassung ist auf www.sedar.com, oder auf der Firmenwebsite https://www.trupreciousmetals.com/ erhältlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58861Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58861&tr=1



