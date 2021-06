Leipzig (ots) - Vorhang auf und Bühne frei für die neue Staffel von "Schloss Einstein". Die beliebte Kinderserie, die vom MDR für und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) produziert wird, feiert mit der 25. Staffel nicht nur einen weiteren Meilenstein, sondern auch den 400. Geburtstag des französischen Dramatikers Jean-Baptiste Moliére. Die Dreharbeiten für die 26 neuen Folgen finden derzeit in Erfurt und Umgebung statt.Im neuen Schuljahr wird auf "Schloss Einstein" im wahrsten Sinne des Wortes "Theater gemacht". Eine große Freiluftbühne vor dem Eingang des Sportinternats kündet von den Ambitionen. Doch wenn es um Kultur geht, können die Einsteiner noch einiges lernen, findet die selbsternannte Regisseurin Reena (Sophia Leonie Mauritz). Anlässlich des 400. Geburtstags des französischen Dramatikers Jean-Baptiste Moliére möchte sie "Der Geizige" im neuen Theatermodul inszenieren. "Sterbenslangweilig!", findet Joyce (Matilda Willigalla) und ahnt nicht, dass sie eine tragende Rolle in der Komödie um Habgier und Liebe spielen wird.Neu dabei: Podcasterin Laura Larsson in einer GastrolleModulleiterin Changa Miesbach (Liz Baffoe) freut sich: Mit dem neuen Unterrichtsmodul "Theater" hat sie endlich die Chance, mit den Einsteinern am renommierten Theater-Wettbewerb in Possenhofen teilzunehmen. Dieser wird von der Kulturliebhaberin und Bitcoin-Millionärin Claudia Lenze (Laura Larsson) alljährlich veranstaltet.Liz Baffoe spielt seit Folge 482 und bald zwölf Jahren die Rolle der Lehrerin für Kunst, Musik und Darstellendes Spiel. Die erfolgreiche Podcasterin Laura Larsson ("Herrengedeck") übernimmt die Rolle der eigenwilligen Kunstmäzenin, deren dubiose Vergangenheit eine ganz eigene Geschichte parat hält.Acht neue Darstellerinnen und Darsteller samt ehemaligem "Einstein-Baby" ziehen neu ins InternatJungschauspielerin Julia (Lentje de Groote) lockt das Theatermodul ans Einstein. Immer mit dabei: ihr bester Freund und Mathe-Genie Colin (Johannes Degen). Ob Julia eine Hauptrolle in Reenas Stück ergattern kann, ist jedoch ungewiss, denn an deren hohen Ansprüchen scheitert ein Bewerber nach dem anderen - so auch der unsichere Neuzugang Marlon (Matti Schneider). Die zurückhaltende Io (Clara Jaschob) sieht ihre Zukunft erst gar nicht auf der Bühne und Sportstipendiatin Fabienne (Paula Uhde) hat für solche "Spielereien" keine Zeit. Für sie zählen nur der Wettbewerb und ihre Laufzeiten. Schnell, schneller ist auch Nesrin (Julie Marienfeld). Sie hat ein besonderes Talent im Sprint.Badus (Arnold Makuissie) Stiefschwester Annika (Merle Sophie Eismann) kommt ebenfalls ans Einstein, scheint es aber lieber ruhig angehen lassen zu wollen, genau wie Neuzugang Heinz Sirius Pasulke (Niels Krommes). Mit sportlichem Können kann Sirius nicht aufwarten, aber wer kann schon von sich behaupten, waschechte Einsteiner als Eltern und Dr. Berger (Robert Schupp) als Patenonkel zu haben? Dr. Berger half dem kleinen Sirius einst höchstpersönlich in der Sternwarte auf die Welt (Folge 556) und ist nach wie vor richtig stolz auf diese Leistung. Sirius könnte hingegen gerne darauf verzichten, ständig vor allen anderen Schülern an dieses Ereignis erinnert zu werden.Dreharbeiten unter Corona-AuflagenDie Dreharbeiten finden unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygieneregeln in enger Abstimmung mit den Behörden in Erfurt sowie im Einklang mit den Corona-Vorschriften des Freistaates Thüringen statt. Gedreht wird in Erfurt und Umgebung. Die 26 neuen Folgen werden 2022 bei KiKA zu sehen sein."Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für und in Ko-Produktion mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Produzentin ist Yvonne Abele, Producerin Anne Schmidt, die Redaktion beim MDR verantworten Anke Lindemann und Nicole Schneider. Alle Infos und Fotos zu den neuen und aktuellen Folgen unter: www.kika.de/schloss-einstein und bei Instagram: www.instagram.com/schlosseinstein oder TikTok: https://www.tiktok.com/@schlosseinsteinofficialPressekontakt:MDR, Presse und Information, Kerstin Gensel-Dittmann,Tel.: (0341) 3 00 6535, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4936062