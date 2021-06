Köln (ots) - Die REWE Group ist einer der großen Gewinner des PETA Vegan Food Award 2021. REWE siegte als "Veganfreundlichster Supermarkt" aufgrund seines umfangreichen Sortiments an veganen Alternativprodukten. In der Kategorie "Beste Eigenmarke" wurde die Warengruppen-übergreifende vegane PENNY-Eigenmarke "Food for Future" ausgezeichnet. Mit dem Doppelsieg untermauert die REWE Group ihren strategischen Anspruch, den dynamische wachsenden Trend veganer Ernährung konsequent zu begleiten und ihren Kunden entsprechende Sortimente zu bieten. So stieg die Menge der produzierten veganen Lebensmittel von rund 60.000 Tonnen (2019) auf rund 84.000 Tonnen (2020). Der Umsatz stieg auf mehr als 1,2 Milliarden Euro."Als Lebensmittelhändler sind wir uns der Herausforderungen und unserer Rolle im Bereich Nachhaltigkeit bewusst und möchten durch unsere Sortimente einen positiven Beitrag leisten. Die Förderung der veganen Ernährung ist daher für uns ein wichtiger Bestandteil für den Tier-, Umwelt- und Klimaschutz. Zudem bietet REWE etablierten und neuen Marken eine Plattform, um abwechslungsreiche und neueste Produkte zu vermarkten. Wir spielen damit eine wichtige Rolle, um innovative vegane Produkte zu vertreiben", erklärt Daniel Kniel, Geschäftsleiter Ware Vollsortiment der REWE Group."Der PETA Vegan Food Award ist eine noch junge Auszeichnung. Seine dynamische Entwicklung zeigt aber, wie bedeutend das Thema vegane Ernährung bereits heute ist. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit Food for Future der Gewinner in der Kategorie "Beste Eigenmarke" für vegane Artikel sind. Seit dem Start vor rund acht Monaten hat sich die Nachfrage um bis zu 100 Prozent erhöht. Das hat unsere Erwartungen übertroffen", so Philipp Stiehler, Geschäftsleiter Ware Discount der REWE Group.REWE bietet in ihren Vollsortimentsmärkten neben den Eigenmarken auch diverse Marken an, welche sich auf die vegane Ernährung spezialisiert haben. Je nach Marktgröße kann das Sortiment an veganen Alternativprodukten mehr als 1.000 Artikel umfassen. REWE macht damit eine pflanzliche Ernährung einfach und abwechslungsreich. Da zudem das Bedürfnis der Kund:innen nach Nachhaltigkeit und veganen Lebensmitteln zunimmt, wird REWE das vegane Sortiment kontinuierlich erweitern.Zudem hat REWE im Mai die neue Eigenmarke "REWE Bio +vegan" gelauncht. Das Besondere: Alle Artikel sind bio-zertifiziert und entsprechen damit den höchsten Ansprüchen an Umwelt- und Klimaschutz. Deshalb werden viele der Produkte das PRO PLANET-Label mit dem Nachhaltigkeitsbeitrag "Für mehr Klimaschutz" tragen. So wird auf den ersten Blick deutlich, dass die Produkte einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Noch 2021 werden rund 30 "REWE Bio +vegan"-Artikel Warengruppen-übergreifend eingeführt - von Frischkäse und Mozzarella über Kokosjoghurt, Getreidemilch, Remouladensause bis hin zu Tofu-Produkten. Anschließend wird das Sortiment sukzessive durch zusätzliche Artikel ausgebaut.Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland schuf PENNY im September vergangenen Jahres mit Food for Future eine Warengruppen-übergreifende vegane Eigenmarke. Den Auftakt machten "veganes Hack" und "vegane Burger Patties" auf Basis von Erbsenproteinen. Das Sortiment wird schrittweise ausgebaut, so sind zum Beispiel vegane Schokolade und Muffins neu hinzugekommen. Außerdem können sich PENNY Kund:innen regelmäßig über wechselnde Aktionsprodukte wie vegane Pizzen, Mini-Schnitzel, Erbsen-Milch oder Speiseeis freuen.Über den PETA Vegan Food AwardDie Menschen wollen nicht nur lecker essen, sie wollen sich auch gut fühlen: mit Lebensmitteln, für die kein Tier leiden muss. Mit dem "Vegan Food Award 2021" zeichnet PETA zum dritten Mal Unternehmen und Marken aus, die sich bewusst dafür entscheiden, vegane Lebensmittel anzubieten und herzustellen. Die innovativen Produkte wurden in 20 Kategorien ausgezeichnet.Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/4936059