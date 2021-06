Wertpapiere des japanischen Elektronikkonzerns Nintendo stiegen bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 über ihre Hochs aus 2007 an und konsolidieren seitdem grob seitwärts. Zuletzt allerdings erfuhr die Aktie wieder merklichen Auftrieb und könnte schon bald zu ihren übergeordneten Zielen am 138,2 % Fibo weiter zulegen. Den letzten markanten Höhepunkt markierte Nintendo in 2007 bei 439,00 Euro und ging anschließend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...