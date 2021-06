In Deutschland kündigt sich das nächste IPO an. Der Online-Modehändler About You hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang bei 21,0 bis 26,0 Euro je Aktie festgelegt. Zu den bestehenden Aktionären gehört u.a. der Versandhandelsriese Otto. Die Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von 3,6 bis 4,4 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird voraussichtlich bei 21,2 bis 21,7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals liegen. Über den Börsengang strebt About You einen Mindestbruttoerlös in Höhe von 600 Mio. Euro aus den neuen Aktien an. Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll der 16. Juni sein. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 08.06.)

