Seit heute wird die Aktie des Online-Modehändlers ABOUT YOU an der Frankfurter Börse gehandelt.Der Erstkurs der ABOUT YOU-Aktie wurde bei 25,60 Euro festgestellt und lag damit 11,30 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Euro.Im Vorfeld hatte das Unternehmen mit Sitz in Hamburg die Preisspanne für die Anteilsscheine auf jeweils 21 bis 26 Euro festgelegt.Aktuell wird die ABOUT YOU-Aktie in Frankfurt noch 11,6 Prozent höher bei 25,66 Euro gehandelt.Mehr als 36.000 Aktien ...

