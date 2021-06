DJ Defizit in der US-Handelsbilanz gesunken - Importe rückläufig

Von Josh Zumbrun

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im April gesunken, da Probleme mit globalen Lieferketten zu schwächeren Importen in die USA beitrugen. Das Defizit fiel auf 68,90 Milliarden Dollar nach revidiert 75,03 (vorläufig: 74,45) Milliarden im Vormonat, wie das das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 69,00 Milliarden Dollar gerechnet; im März hatte das Defizit ein Rekordhoch markiert.

Die Importe fielen im April um 1,4 Prozent auf 273,9 Milliarden Dollar, während die Exporte um 1,1 Prozent auf 205,0 Milliarden stiegen.

Der Welthandel, der während der Pandemie eingebrochen war, hat sich in diesem Jahr wieder erholt, da die Volkswirtschaften zunehmend wieder öffnen. Ein wiedererstarkter US-Konsument, gestützt durch steigende Impfraten, schwindende Restriktionen für Unternehmen und mehrere Runden staatlicher Konjunkturpakete, hat die Nachfrage nach Importen angekurbelt.

Gleichzeitig haben Hersteller auf der ganzen Welt Schwierigkeiten, diese Nachfrage zu befriedigen. Ein großer Teil der Welt hinkt den USA bei den Impfquoten hinterher, und die anhaltende Pandemie hat Lieferketten auf der ganzen Welt unterbrochen, was zu Engpässen bei wichtigen Artikeln und Verzögerungen in der Produktion führt. Ein prominentes Beispiel ist ein schwerer Mangel an Halbleitern, der die Produktion von Computern, Haushaltsgeräten und Autos verlangsamt.

