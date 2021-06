Sie gilt als der heilige Gral der Energiewende: Die Herstellung von grünem Wasserstoff. Genau das will Green Hydrogen Systems möglich machen. Zur Finanzierung des weiteren Wachstums plant das dänische Unternehmen nun seinen Börsengang. Schnelle Umwälzungen erwartet der CEO allerdings erst einmal nicht.Noch in diesem Monat soll das IPO an der Nasdaq Kopenhagen stattfinden und dem Unternehmen umgerechnet etwa 170 Millionen Euro einbringen. Insgesamt plant Green Hydrogen Systems fast 32 Millionen neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...