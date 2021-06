DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Linz *** 07:35 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q, A Coruna *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz April Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +14,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +23,5 Mrd Euro zuvor: +30,2 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai 09:00 DE/Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger, PK zur Vorstellung des Munich Security Reports, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Online-HV 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Instone Real Estate Group AG, Online-HV 10:00 DE/Gerresheimer AG, Online-HV 10:30 DE/RAG-Stiftung, Jahres-Pressegespräch (virtuell) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Jenoptik AG, Online-HV 11:00 DE/Stemmer Imaging AG, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundesinnenminister Seehofer (13:15), Berlin 12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Webinar zu "Die grüne Wasserstoffrevolution" 14:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Veranstaltung zu Nebeneffekten der Geldpolitik, u.a. mit Sachverständigenratsmitglied Wieland und Ex-EZB-Chefvolkswirt Issing 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Grußworte (virtuell) zur Verabschiedung des ehemaligen DIHK-Präsidenten Schweitzer *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel , Teilnahme (virtuell) an der Konferenz "Morals & Machines" ===

