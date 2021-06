New York (ots/PRNewswire) - CSS für Technologie- und Serviceangebote ausgezeichnet, die es Kunden ermöglichen, ein proaktives Risikomanagement im Bereich Cybersicherheit zu verfolgenCompliance Solutions Strategies ("CSS"), eine führende RegTech-Plattform, die technologiegestützte Lösungen anbietet, um es Finanzdienstleistern zu ermöglichen, die gesetzlich vorgeschriebenen regulatorischen Compliance-Anforderungen zu erfüllen, hat heute ihre Aufnahme unter die CyberTech100 bekannt gegeben. Die jährlich veröffentlichte Liste von FinTech Global stellt Gewinner zusammen, die von einer Jury aus Branchenexperten und Analysten ausgewählt werden, und würdigt die 100 weltweit innovativsten Anbieter digitaler Lösungen, die Finanzdienstleistungsunternehmen helfen, Cyberangriffe abzuwehren und ihre Datenbestände zu schützen.Die CyberTech-Branche hat ein enormes Wachstum erlebt, da die jüngsten, umfangreich veröffentlichten Cyberangriffe zu umfangreichen Störungen der globalen Lieferkette geführt hatten. Eine Kombination verschiedener Faktoren erhöht die Anfälligkeit. Sämtliche Unternehmen sind zunehmend auf Technologie- und Datenmanagementinfrastrukturen angewiesen, weshalb Cyberangriffe an Zahl, Komplexität und Raffinesse zunehmen.CSS geht regulatorische, geschäftliche und operative Risiken in der weltweiten Investment-Management-Branche an und unterstützt ein breites Spektrum an institutionellen Vermögensverwaltern, Hedgefonds, Private-Equity-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. Mit seiner Wahl unter die CyberTech 100 erhält CSS weiteren Rückenwind und liefert marktführende Cybersicherheitslösungen und -dienste für die Überwachung des Darkweb, die Entwicklung und Überprüfung von Richtlinien und Verfahren, Sicherheitsprüfungen, Cyber-Schulungen und Vorsorgeuntersuchungen. Die Expertise von CSS in Bezug auf Vorschriften zum Schutz und zur Nutzung personenbezogener Daten (PII), wie die DSGVO und der California Consumer Protection Act (CCPA), wird zunehmend von Anlageverwaltern und -beratern genutzt, die die erforderlichen Kontrollen für die ordnungsgemäße Verwaltung von Anleger- und Mitarbeiterdaten implementieren möchten."Wir freuen uns, Teil der weltweit innovativsten Cyber-Security-Unternehmen zu sein, erklärte E.J. Yerzak, Leiter der Cyber IT Services bei CSS. "CSS nutzt KI-basierte Technologien, die auf der Expertise der Regulierungsbehörden und der Cybersicherheit basieren, um mit Unternehmen bei der Entwicklung eines umfassenden Risikomanagementprogramms für Cybersicherheit zusammenzuarbeiten. Die neuesten Cyber-Nachrichten haben die Notwendigkeit, einen proaktiveren Ansatz beim Ausbau der Stärke und Reife ihrer Cybersicherheitsabwehr zu verfolgen, beschleunigt."Informationen zu CSS:Compliance Solutions Strategies (CSS) ist ein bewährter globaler RegTech-Partner, der innovative technologiegestützte Lösungen auf einzigartige Weise kombiniert, um Finanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, einen klaren und strategischen Weg durch den komplexen und fragmentierten Bereich globaler Regulierungen zu finden. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfen Unternehmen, regulatorische Fristen einzuhalten und gleichzeitig Daten, Abläufe und Technologien im Bereich Compliance zu optimieren. CSS deckt eine ganze Reihe globaler Compliance-Disziplinen ab, von Fondsreporting über Transaktionsreporting und Investment-Monitoring bis hin zu Compliance-Management, Compliance-Services und Managed Services, mit einem ergänzenden, zentralisierten Ansatz für das strategische Management regulatorischer Daten namens RBOR (Regulatory Book of Record). Das Unternehmen betreut derzeit über 650 Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche, darunter Hedge-Fonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsverwalter, wie unter anderem Tier-1 Buy-Side- und Sell-Side-Institutionen. Das Unternehmen ist international sowohl in Nordamerika als auch in Europa präsent und verfügt über Niederlassungen mit direktem Kundenkontakt in New York, London, Dublin, Paris, Luxemburg, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationen zu CSS finden Sie unter: www.cssregtech.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpgPressekontakt:Natalie SilvermanMarketing-LeiterinCompliance Solutions Strategies+1 646-952-2514Natalie.Silverman@cssregtech.comOriginal-Content von: Compliance Solutions Strategies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132424/4936168