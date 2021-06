Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die großen US-Indizes fuhren gestern Achterbahn. Der Dow Jones verzeichnete zunächst als einziger Index Zugewinne, ging dann aber 0,36 Prozent schwächer. Dafür drehte der Nasdaq nach einem schwächeren Start doch noch ins Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Bitcoin, Biogen, Stitch Fix, Tesla, NIO, Apple und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.