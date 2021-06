DJ Unternehmer sehen Chance auf deutsche Technologieführerschaft bei Wasserstoff

ESSEN/BERLIN (Dow Jones)--Die Mehrheit der deutschen Unternehmensentscheider ist laut einer Umfrage zuversichtlich, dass Deutschland und die EU die weltweite Nummer eins bei Wasserstofftechnologien werden können. Voraussetzung seien aus Entscheidersicht allerdings Nachbesserungen in diversen Umsetzungsbereichen der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, die am 10. Juni ein Jahr alt wird, so die Ergebnisse des noch unveröffentlichten Nationalen Wasserstoffmonitors von Metropole Ruhr, RWE und Thyssenkrupp, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

68,4 Prozent der rund 2.500 befragten Wirtschaftsentscheider halten es demnach für möglich, dass sich Deutschland und die EU die globale Technologieführerschaft beim Wasserstoff sichern. 21,6 Prozent sind dagegen der Meinung, dass Deutschland und die EU keine Chance auf eine weltweit führende Rolle bei Wasserstofftechnologien haben.

Aus Sicht deutscher Unternehmensentscheider seien es aber insbesondere drei Themen, bei denen sich die Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie verbessern müsse: Für 55 Prozent ist der Auf- und Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur einer der wichtigsten Optimierungsbereiche. Am zweit- und dritthäufigsten werden mit 44,8 Prozent das allgemeine Umsetzungstempo und mit 42,8 Prozent die Forschungsförderung genannt. Mit Abstand folgen zudem die regulatorischen Rahmenbedingungen.

June 08, 2021

