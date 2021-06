Es ist einer der ersten Schritte im Rahmen von Xiaomis 10-Milliarden-Dollar-Offensive im Elektroautobereich: Bei einer Finanzierungsrunde hat sich der chinesische Technikhersteller diesen Monat an einem spannenden Unternehmen beteiligt, das auch in Deutschland aktiv ist. Der Kurs der Xiaomi-Aktie hält sich unterdessen wacker.Insgesamt 190 Millionen Dollar haben Investoren während der jüngsten Finanzierungsrunde in Zongmu Technology Shanghai gepumpt, angeführt vom Hubei Xiaomi Changjiang Industrial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...