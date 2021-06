VANCOUVER, BC, 7. Juni 2021 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass zwei weitere Bohrgeräte bei Treaty Creek (das "Projekt"), das sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia befindet, angekommen sind. Die Diamantbohrungen werden mit vier Bohrgeräten auf der Goldstorm-Lagerstätte fortgesetzt, die im Trend des fünf Kilometer südwestlich gelegenen KSM-Projekts von Seabridge Gold liegt. Während der ersten zwei Wochen der Bohrungen auf dem vollständig finanzierten 30.000 Meter umfassenden Phase-I-Explorationsprogramm (das "Programm") wurden hervorragende Fortschritte erzielt. Bei diesem Programm zur Abgrenzung der Lagerstätte und zur Exploration der Konzessionsflächen sollen bis zu sechs Bohrgeräte verwendet werden.

Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung bei Tudor Gold, erklärt: "Trotz einer überdurchschnittlich hohen Schneedecke haben die Teams den Schneeaushub schnell vorangetrieben, um Bohrstellen freizulegen, sodass vier Diamantbohrgeräte den Betrieb aufnehmen können. Wir planen, diesen Monat Pad-Standorte bei anderen Bohrzielen wie Perfect Storm (PSZ) und Eureka vorzubereiten und werden zwei zusätzliche Diamantbohrgeräte einsetzen.

Wir freuen uns über die Bohrungen bei diesen vielversprechenden neuen Bohrzielen, jedoch liegt die Priorität unseres Explorationsprogramms darin, die Grenzen der Goldstorm-Lagerstätte zu definieren, da sie derzeit für eine Erweiterung in alle Richtungen und in die Tiefe offen bleibt. Zusätzlich zum potentiellen Hinzufügen neuer Unzen Goldäquivalent (Gold Eq) zur Ressource werden wir versuchen, einen möglichst großen Teil der 7,9 Millionen Unzen Gold Eq der abgeleiteten Ressourcen in die Kategorien der gemessenen und angezeigten Ressourcen umzuwandeln, die derzeit 19,41 Millionen Unzen Gold Eq umfassen. Gleichzeitig mit dem Bohrprogramm werden umweltbezogene Basisstudien weiter durchgeführt, einschließlich unserer Wasserprobenentnahmeprogramme und der Installation einer Wetterüberwachungsstation in der Nähe unseres unteren Exploration-Camps.

Tudor Gold Corp und unsere verbundenen Dienstleistungsunternehmen haben extreme Maßnahmen ergriffen, um die höchsten professionellen Standards aufrechtzuerhalten, während sie im Rahmen der COVID-19-Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle arbeiten. Nur das notwendige Personal darf das Lager und die Bereitstellungsbereiche betreten. Von den Arbeitnehmern, die sich am Projekt- und Bereitstellungsort befinden, wird eine strikte tägliche Überwachung der Körpertemperaturen und des allgemeinen Gesundheitszustands durchgeführt. Wir haben einen zertifizierten Sanitäter im Bereitstellungsbereich, der alle ein- und ausgehenden Tudor-Mitarbeiter und alle Mitarbeiter der Dienstleistungsunternehmen untersucht."

Walter Storm, Präsident und CEO, erklärte: "Ich freue mich sehr über den sicheren Start des 2021er Explorationsprogramms auf unserem Flaggschiff-Projekt Treaty Creek dank der harten Arbeit und Ausdauer unserer Teammitglieder. Wir freuen uns darauf, das Tempo und die Leistung des diesjährigen Programms zu erhöhen, indem wir die Anzahl der Bohrgeräte auf den Treaty Creek Konzessionsgebieten zu erweitern. Dieser Start wird uns helfen, die erforderlichen Bohrungen abzuschließen, die für eine potenzielle Erweiterung und Aktualisierung der aktuellen Ressourcenschätzung erforderlich sind. Das Ziel ist es, im Jahr 2022 eine aktualisierte Ressourcenschätzung für die Goldstorm-Lagerstätte abzuschließen. Wir sind zuversichtlich, dass dies uns ermöglichen wird, das Projekt mit einer für 2022 geplanten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungsstudie voranzubringen."

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne des National Instrument 43-101 ist der Vizepräsident für Projektentwicklung des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen gelesen und genehmigt, die die Grundlage für die Offenlegung in dieser Pressemitteilung bilden.

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorations- und Projektentwicklungsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, in dem produzierende und in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten liegen, die sich einer potenziellen Entwicklung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek-Projekt (an dem TUDOR GOLD zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 "Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Keena Mining Division, British Columbia Canada" vom 1. März 2021 im Sedar-Profil des Unternehmens. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des CROWN-Projektes und 100% des Eskay North- Projektes, die sich beide in der 'Goldenen Dreieck' Region befinden.

