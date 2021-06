Der Wahnsinn kennt an den Aktienmärkten derzeit keine Grenzen. Gestern wurde der Biotech-Sektor von der Meldung angetrieben, dass der potenzielle Alzheimer-Blockbuster von Biogen von der FDA zugelassen wird. Um über 60% ging das Biotech-Schwergewicht zwischenzeitlich durch die Decke. Berechtigt oder nicht? Das erklärt Ihnen Jürgen. Neue Allzeitrekorde erreichten im Sog von Biogen auch Moderna und BioNTech. Hier dürfte das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht sein. Eine Alternative in diesem Sektor könnte übrigens Curevac sein. Völlig verrückt ist derweil der Anstieg bei windeln.de. Damit haben die Reddit-Trader endgültig auch den deutschen Markt ins Visier genommen. Neues gibt es auch von Apple: Unser Dauerfavorit will nun auch in das Revier von Zoom eindringen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.