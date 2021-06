London (www.fondscheck.de) - Am kommenden Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft, so die Experten von Aberdeen Standard Investments.Aus diesem Anlass hätten sich Ben Ritchie, Head of European Equities, und Jamie Mills O'Brien, Investment Manager bei Aberdeen Standard Investments einmal Gedanken gemacht, inwiefern sich wichtige Erfolgsfaktoren im Fußball auch auf das Asset Management übertragen lassen würden - mit einem besonderen Augenmerk auf die europäischen Player am Aktienmarkt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...