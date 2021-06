Ford hat die Auslieferungen seines Elektro-SUV Mustang Mach-E in Großbritannien vorübergehend ausgesetzt. Der Autobauer hat nach eigenen Angaben ein "nominelles Sicherheitsrisiko" an dem e-Call-System entdeckt. Das Problem: Im Falle eines Unfalles kann es vorkommen, dass das Fahrzeug über den e-Call-Notruf falsche Standortinformationen übermittelt - und so womöglich die Rettungskräfte nicht zur Unfallstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...