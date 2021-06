The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2021

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2021



ISIN Name

FR0014002JD5 Compagnie de Saint-Gobain S.A.

LU1547514676 BNP Paribas Easy SICAV

