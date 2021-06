Eigentlich wollte Nvidia die Übernahme von Arm in nur 18 Monaten unter Dach und Fach bringen. Doch laut der Financial Times wurde der Zulassungsantrag für den Zukauf erst kürzlich bei den chinesischen Regulierungsbehörden eingereicht - acht Monate nach Ankündigung des Deals. Das könnte nun zu Verzögerungen führen.Bereits nachdem der Deal Mitte September 2020 angekündigt wurde, warnten Experten vor kritischen Wettbewerbsbehörden und auch einige Nvidia-Konkurrenten meldeten ihre Bedenken an. Tatsächlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...