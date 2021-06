Die sogenannten Meme-Stocks sorgen am Dienstag einmal mehr für Schlagzeilen. Doch neben den üblichen Verdächtigen wie AMC und GameStop ist nun mit Wendy's ein neuer - durchaus prominenter - Titel ins Visier der Reddit-Jünger geraten. Das hat unmittelbare Folgen: Die Papiere der US-Restaurant-Kette markieren ein neues Allzeithoch.Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine Restaurant-Aktie auf dem viel zitierten Reddit-Radar landet. So hat sich diese Online-Trader-Gemeinde bereits in der Vergangenheit ...

