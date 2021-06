Der Opel Astra gehört zu den Bestsellern des Traditionsherstellers aus Deutschland. Von daher war es nur eine Frage der Zeit, wann eine elektrische Version erscheinen würde. Die Antwort: noch in diesem Jahr. Nachdem sich der inzwischen zum PSA-Konzern gehörige Rüsselsheimer Hersteller Opel erfolgreich um die Elektrifizierung seines Kleinwagen-Bestsellers und des Kompakt-SUV Mokka gekümmert hatte, ist jetzt offenbar ein weiterer Bestseller an der Reihe. E-Astra wird in Rüsselsheim produziert Noch im laufenden Jahr soll die Produktion des elektrischen Opel Astra im Stammwerk in Rüsselsheim starten. ...

