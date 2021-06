Märkte am Dienstag: Nächste runde DAX-Marke im Visier - Das steckt hinter dem Rücksetzer der VW-Aktie

Nach einem neuen Rekordhoch am Vortag bei 15.732 Punkten legte der DAX am Dienstag eine Verschnaufpause ein. So wurde der Handel schlussendlich bei 15.640 Punkten beendet (-0,2 Prozent).

Das nächste große Kursziel ist damit weiterhin die runde Marke bei 16.000 Punkten. Allerdings sollten Anleger nach der Kurs-Rallye der vergangenen Monate auch zwischenzeitliche Korrekturen infolge von Gewinnmitnahmen einkalkulieren. Auch aus saisonaler Sicht könnte die Luft für den DAX langsam dünn werden, da die Aktienmärkte in den Sommermonaten tendenziell schwächer tendieren.

Merck KGaA: Aktie mit neuem Kaufsignal

Zu den stärksten DAX-Gewinnern gehörte am Dienstag die Merck KGaA-Aktie (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), die zeitweise auf den höchsten Kursstand seit April kletterte.

Volkswagen: Aktie im Konsolidierungs-Modus

Einer der größten DAX-Verlierer war am Dienstag die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Grund für die Kursschwäche dürften Gewinnmitnahmen sein, denn die Aktie verzeichnete seit dem März-2020-Tief bei 79 Euro eine beeindruckende Kurs-Rallye. Seitdem haben sich die Notierungen zeitweise rund verdreifacht.

Der Kurs der Volkswagen-Aktie hat sich seit dem März-2020-Tief bei 79 Euro rund verdreifacht. Wegen der Kurs-Rallye der vergangenen Monate kommt es hier derzeit immer wieder zu Gewinnmitnahmen. Der Aufwärtstrend dürfte sich aber fortsetzen. (Bildquelle: Pressefoto Volkswagen)

BYD: E-Auto-Bauer will Weltmarktführer werden

Bei den ausländischen Titeln stand unter anderem BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) im Fokus. Der chinesische E-Auto-Bauer setzt seine globale Expansion fort und könnte so in Kürze zum Weltmarktführer aufsteigen. Deshalb bestehen gute Chancen, dass die Aktie in Kürze wieder das jüngste Allzeithoch in Angriff nehmen wird.

