DJ Aktien Schweiz etwas fester - Lonza erneut gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit einem leichten Plus beendet. Im Sitzungsverlauf hatte der SMI erneut ein Rekordhoch erreicht. Der Fokus des Marktes liegt nun zunehmend auf neue Inflationszahlen aus den USA sowie auf der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.657 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 8 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Richemont. Umgesetzt wurden 38,34 (zuvor: 26,69) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren Lonza mit einem Plus von 2,3 Prozent. Höhere Aufschläge konnten jedoch nicht behauptet werden. Die Titel setzten damit ihre Aufwärtsbewegung vom Vortag fort und markierten ein neues Allzeithoch. Im Markt wird das Unternehmen als Profiteur der US-Zulassung des Biogen-Medikaments gegen Alzheimer gesehen. Nach Einschätzung der Deutschen Bank dürfte die vermutlich hohe Nachfrage nach dem Medikament zu Produktionsauslagerungen führen. Auch die Aktie von Roche (+0,7%), das ebenfalls in der Alzheimer-Forschung tätig ist, profitierte von der Zulassung. Novartis (-0,5%) blieben indessen deutlich zurück.

Gefragt waren auch die Aktien des Index-Schwergewichts Nestle (+0,5%). Händler sprachen von einer Rotation in defensive Value-Titel. Die Aktie stieg im Verlauf ebenfalls auf ein Allzeithoch. Finanzwerte konnten indessen nicht punkten. UBS gaben 0,2 Prozent nach, CS Group waren mit einem Minus von 1,7 Prozent Tagesverlierer.

June 08, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)

