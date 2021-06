Die Wiener Börse hat am Dienstag wenig verändert geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um geringe 0,10 Prozent auf 3.556,20 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,10 Prozent auf 1.806,26 Zähler. Auch die europäischen Pendants bewegten sich am heutigen Handelstag mehrheitlich nur wenig von der Stelle.Produktionszahlen aus der deutschen Industrie hatten in der Früh die Erwartungen enttäuscht und auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...