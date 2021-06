NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Qiagen in Zuge der jährlichen, bankeigenen weltweiten Gesundheitskonferenz auf "Buy" belassen. Das in US-Dollar angegebene Kursziel lautet unverändert 52. Der Diagnostik-Spezialist rechne auf seinem weiteren Weg in die Zukunft mit Rückenwind, schrieb Analyst Matthew Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter Verweis auf Aussagen des Finanzchefs Roland Sackers. Zudem halte Qiagen seine "fünf Säulen des Wachstums" für eine entscheidende Initiative hin zu künftiger Stärke./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 09:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012169213

QIAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de