Halle/MZ (ots) - Es ist kein Zufall, dass nach monatelangem ergebnislosem Hin und Her in den Tarifverhandlungen mit der Bahn die Streikankündigung nun kommt. Die GDL hofft, maximalen Druck ausüben zu können.



Doch kann man das den Lokführern wirklich vorwerfen? Immerhin geht es für die kleine Spartengewerkschaft ums Ganze. Die Umsetzung des Tarifeinheitsgesetzes (TEG) droht. Die 2015 beschlossenen Bestimmungen richten sich gegen Interessenvertretungen wie die GDL, die zwar nur eine kleine Zahl von Beschäftigten organisieren, aber viel Macht haben, weil ihre Mitglieder buchstäblich am Steuer sitzen.



