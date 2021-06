Vinci: Seitwärtsrange könnte gleich am Mittwoch nach oben gebrochen werden

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci (DG) könnte eine bombastische Kursrallye hinlegen.

Symbol: DG ISIN: FR0000125486

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:Der Kurszuwachs von etwas über 10 Prozent in sechs Monaten mündete zuletz in eine längere Seitwärtsbewegung mit klar definierter Unterstzungs und Widerstandslinie. Der leicht ansteigende 20er-EMA trägt dazu bei, dass wir den Ausbruch aus der Seitwärtsrange in Richtung Norden erwarten.

Rückblick:

Chart vom 08.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 94.20 EUR





Meine Expertenmeinung zu DG

Meinung: Vinci ist bekannt als Betreiber von Autobahnen, hat aber jüngst die im Energiesektor tätige spanische ACS übernommen, die wiederum eine 50-prozentige Beteiligung an der deutschen Hochtief besitzt. Der Konzern ist somit breit aufgestellt und dürfte von Infrastruktur-Aufträgen der öffentlichen Hand profitieren.

Setup:

Mögliches Setup: Die Unterstützungs- und Widerstandslinien erleichtern es uns geeignete Marken für Trigger und Stopp Loss zu finden. Für die Berechnung des Kursziels verwenden wir die Measured-Move-Methode und landen bei circa 102 EUR. Die Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DG.

Veröffentlichungsdatum: 08.06.2021

