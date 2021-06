Stuttgart (ots) - Natürlich ist es in einer alternden Gesellschaft wichtig, möglichst viele möglichst lange im Erwerbsleben zu haltern. Doch das gelingt nur, wenn Ältere mehr Flexibilität haben - also Job und Teilrente vereinbaren können oder als Rentner hinzuverdienen können. Schweden hat so international die besten Werte für die Erwerbstätigkeit der "Ü 55" erreicht. Höchste Zeit, dass sich Deutschland ein Beispiel nimmt und bei der Gelegenheit entrümpelt. Beim Hinzuverdienst für Rentner gibt es heute einen Deckel, der so kompliziert ist, "dass ihn selbst Fachleute nicht erklären können". Sagt einer, der fraglos Fachmann ist - nämlich Rainer Schlegel, der Präsident des Bundessozialgerichts.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4936322

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de