Darum geht's im Video: Übers Wochenende sorgten bei Conny, Richy und Marcel gleich drei Schlagzeilen für Stirnrunzeln: El Salvador will den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel des Landes einführen, die Spiegel-Titelstory stellt einen Zusammenhang zwischen Aktionären und Zockern her - und dann ist die Besteuerung von Aktien womöglich sogar noch verfassungswidrig… Zeit also, sich diese Meldungen einmal genauer anzuschauen! 00:00 ? Wie findet ihr heute Ton & Licht? 03:00 ? El Salvador führt Bitcoin ein 06:43 ? MicroStrategy geht shoppen 08:06 ? Nachricht von Anonymous an Elon Musk 11:17 ? Aktien = pure Zockerei? 18:01 ? Aktien-Steuer verfassungswidrig? 20:13 ? Good news für Optionsscheine & Knock-outs! ? Zum gesamten Video von Anonymous an Elon Musk: https://www.youtube.com/watch?v=tvPYidBtkz8 ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/