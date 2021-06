Mit Produktlinks in Bildern, einem Shopping-Tab und neuen Funktionen für Händler will Pinterest das Einkaufen direkt auf der Plattform attraktiver machen. Pinterest bekommt neue Shopping-Tools für Händler und User. Die Inspiration, die Pinterest bietet, solle direkt mit dem Einkaufen verbunden werden, teilt Pinterest mit. Einige der Tools sind neu, andere waren bereits in anderen Ländern verfügbar und starten jetzt auch in Deutschland. Neue Funktionen fürs Shopping Pins sollen direkter mit Einkaufsmöglichkeiten verbunden werden. Beim Klick auf ein...

