DGAP-Ad-hoc: AmeriMark Group AG / Schlagwort(e): Delisting

AmeriMark Group AG: Offenlegung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 Abs. 1 (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch



08.06.2021 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

AmeriMark Group AG: Offenlegung von Insiderinformationen gemäss Artikel 17 Abs. 1 (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch Zug, Schweiz, Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Die AmeriMark Group AG ("Gesellschaft"), deren Aktien in den Handel des Vienna MTF, Segment direct market, der Wiener Börse unter der ISIN CH0454224574 (Ticker Symbol: CARS) einbezogen sind, teilt Folgendes mit: Die Wiener Börse AG hat der Gesellschaft mit heutigem Schreiben die Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft zum Vienna MTF unter Einhaltung der einmonatigen Kündigungsfrist gemäß § 10 des Regelwerks "Vienna MTF" mit Ablauf des 9. Juli 2021 ausgesprochen. Letzter Handelstag der Aktien der Gesellschaft am Vienna MTF ist somit der 9. Juli 2021. (Ende) Aussender: AmeriMark Group AG

Steinhauserstrasse 74

6301 Zug

Schweiz

Ansprechpartner: Nicolai Colshorn

E-Mail: info@amerimarkag.com

Website: https://amerimarkag.com/

Börsen: Vienna MTF in Wien

ISIN(s): CH0454224574 (Aktie) 08.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de