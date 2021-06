Itasca, Illinois (ots/PRNewswire) - Die Listung in Blue Book Services unterstreicht die Stellung des AIT als globaler Partner für Erzeuger und ExporteureDer weltweit führende Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, AIT Worldwide Logistics, ist vor kurzem dem "Produce Blue Book" von Blue Book Services beigetreten, einer Vereinigung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Mitgliedsunternehmen aus der gesamten Frischwarenbranche, einschließlich Erzeugern und Dienstleistungsanbietern, zu verbinden und zu informieren.Die AIT-Mitgliedschaft im Produce Blue Book, die im April 2021 begann, bietet Erzeugern, die innerhalb der Vereinigten Staaten sowie weltweit versenden, eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, das vertrauenswürdige AIT-Kühlkettennetzwerk zu überprüfen und sich mit ihm zu verbinden."In der langen, erfolgreichen Geschichte von AIT im Bereich der Lebensmittellogistik war die Mitgliedschaft im Produce Blue Book ein klarer nächster Schritt", sagt Michael Rothacher, Vice President Strategic Accounts bei AIT. "Wir sehen dies als eine Investition in den Aufbau von Beziehungen - eine Fähigkeit, die im Mittelpunkt unserer Mission steht, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen - und eine einfache Möglichkeit für Landwirte, sich mit einem Anbieter zu verbinden, der ihnen hilft, den Bedarf ihrer Kunden an schnellem, frischem und hochwertigem Obst und Gemüse zu decken."Seit 1901 ist Blue Book Services der führende Anbieter von Kredit- und Marketinginformationen für die Frischobst- und Gemüsebranche. Die Organisation dient Lieferanten, Käufern, Maklern und Transporteuren durch die Bereitstellung aktueller Finanzdaten und Marketingmöglichkeiten für Produktions- und Transportunternehmen in der ganzen Welt."Was die Kunden an der Zusammenarbeit mit AIT schätzen, ist unser persönliches Eingehen auf ihre individuellen Bedürfnisse, unsere Flexibilität, sich schnell an Marktveränderungen anzupassen, und unser obsessiver Fokus auf Qualität", sagt Steve Taylor, Sales Director von AIT Food Logistics. "Zusätzlich zu dem, was [Kunden] von einem Lebensmittellogistiker erwarten würden - unsere temperaturgeführten Anlagen und jahrzehntelange Erfahrung im Lebensmittelhandel - können wir ihnen bei AIT dank unserer mehr als 85 Standorte in Asien, Europa und Nordamerika auch einen einfachen Zugang zu Wegen und Märkten auf der ganzen Welt bieten."Zusätzlich zur Mitgliedschaft des Unternehmens im Produce Blue Book ist AIT Mitglied der U.S. Meat Export Federation und der International Refrigerated Transportation Association, ein Zweig der Global Cold Chain Alliance.Die Lebensmittellogistik-Experten von AIT bieten robuste, innovative Kühlketten-Versandlösungen für temperaturempfindliche frische, gekühlte und tiefgekühlte Lebensmittel. Die temperaturgesteuerten Dienstleistungen von AIT umfassen das Verpacken, Isolieren, Ausstatten, Lagern und Versenden, das für den Markenschutz optimiert ist, indem die Integrität der Ladung bewahrt und Produktverluste vermieden werden.Erfahren Sie mehr über die Blue Book Services unter producebluebook.com.Informationen zu AIT Worldwide LogisticsAIT Worldwide Logistics unterstützt Unternehmen bei ihrem Wachstum, indem es ihnen den Zugang zu Märkten auf der ganzen Welt eröffnet, wo sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und beschaffen können. Der in Chicago ansässige Marktführer für Transportmanagement setzt seit mehr als 40 Jahren auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen, die sich auf annähernd alle Branchen erstrecken, einschließlich Luft- und Raumfahrt, E-Commerce, Lebensmittel, Verwaltung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Einzelhandel. Unterstützt durch eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie, liefert das flexible Geschäftsmodell von AIT genau zugeschnittene Supply-Chain-Lösungen für See-, Luft- und Landfracht - pünktlich und budgetgerecht. Mit kompetenten Mitarbeitern an mehr als 85 weltweiten Standorten in Asien, Europa und Nordamerika umfasst das Full-Service-Angebot von AIT auch Zollabwicklung, Lagermanagement und White Glove Services. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com.Unsere UnternehmensmissionBei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite Logistiklösungen liefern und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Gemeinden leidenschaftlich schätzen. 