Anders als zunächst befürchtet, hat Tesla im Mai deutlich mehr Elektroautos ausliefern können als im April. Die Investoren reagierten erleichtert und schickten die Tesla-Aktie nach oben. Ein Bericht aus den USA, laut dem die Bestellungen für Teslas Elektroautos in China um die Hälfte eingebrochen sein sollen, hatte vor wenigen Tagen für einen zwischenzeitlichen Einbruch der Aktie gesorgt. Jetzt gibt es frische Zahlen zu den Verkäufen von in der Gigafactory Schanghai gefertigten Model 3 und Model Y - und die zeigen ein deutliches Plus gegenüber dem allerdings schwächeren April...

Den vollständigen Artikel lesen ...