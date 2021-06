Das Comeback Carnival von Carnival steht im Grunde unmittelbar bevor. Der weltweit größte Anbieter von Kreuzfahrtreisen will im Juli mit seinen Luxus-Riesen von zwei US-Häfen aus wieder in See stechen. Hinsichtlich der Abfahrten vom wichtigen Startpunkt Miami stehe das US-Unternehmen in noch in Verhandlungen mit dem Staat Florida und der US-Gesundheitsbehörde CDC.Konkret: Carnival Cruise Line bestätigte seine Pläne, ab Juli wieder von US-Häfen abzulegen. So werde ab 3. Juli die "Carnival Vista" ...

