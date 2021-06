Boyd baut automatisierte Fertigungskapazitäten für große Stückzahlen im asiatisch-pazifischen Raum mit neuer Anlage in Bac Ninh, Vietnam, aus

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Innovationsträger von technischen Technologien in den Bereichen Material- und Wärmemanagement, kündigte eine verstärkte Präsenz in Asien mit der Erweiterung seiner Design- und Fertigungsanlage in Bac Ninh, Vietnam, an. Die Erweiterung von Boyd Vietnam ist eine direkte Reaktion auf die zunehmende Kundennachfrage nach regionaler Fertigung in Vietnam. Die Anlage wird thermische und technische Materialien entwerfen und herstellen, die die neuesten Innovationen in den wachsenden Märkten der Mobil-, Verbraucher-, Unternehmens- und Cloud-Computing-Elektronik kühlen, abdichten und schützen.

Boyds erweiterter Standort in Vietnam verfügt über schlanke, automatisierte Fertigungs- und Montageprozesse für die Großserienproduktion von sowohl komplexen thermischen Systemen als auch von mehrschichtigen technischen Materialien. Der Ausbau um 12.555 Quadratmeter erzeugt Kapazitäten für Hochleistungs-Luft-, Zwei-Phasen- und Flüssigkühlsystemlösungen, wodurch Boyd die beste Lösung für die steigenden Anforderungen der Kunden in Bezug auf Rechenleistung, Energie und Wärmedichte bieten kann. Boyd Vietnam wird außerdem weiterhin fortschrittliche, rotierende, konvertierte Lösungen mit weltweit führenden Toleranzen und Reinraumfertigung für komplexe, ertragreiche optische Lösungen konzipieren und herstellen. Die optischen Lösungen von Boyd Vietnam sorgen für eine verbesserte Helligkeit und Klarheit des Bildschirms bei gleichzeitiger Minimierung der Wärmeentwicklung des Displays, Reduzierung des Energieverbrauchs und Verbesserung der Batterielebensdauer für effizientere, fortschrittliche Displaytechnologien.

"Wir arbeiten gewissenhaft daran, Kunden- und Marktbedürfnisse vorauszusehen, und richten unser Unternehmen, seinen Support-Bereich und innovative Technologien kontinuierlich darauf aus, den Megatrends voraus zu sein. Im Zuge der Globalisierung und der reaktiven Regionalisierungsstrategien entscheiden sich immer mehr Kunden für fortschrittliche Lösungen in Vietnam", sagte Boyds CEO Doug Britt.

In der Anlage in Vietnam werden Design-, Test-, Prozess-, Prototyping- und Fertigungstechnik-Teams vor Ort sein, um einen reaktionsschnellen Support für den gesamten Produktlebenszyklus und das Programm zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Boyd die Wachstumspläne seiner Kunden bestmöglich unterstützen und die Markteinführung von Hochleistungsanwendungen mit hohem Volumen beschleunigen kann. Die hochmoderne Anlage wird nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 zertifiziert sein und den Schwerpunkt auf kontinuierliche schlanke Prozessverbesserung legen, um Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zu fördern. Die Expansion in Vietnam wird außerdem ein nach ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem haben und mit erneuerbarer, hocheffizienter Energie betrieben werden. Dies wird Boyd und seinen Kunden dabei helfen, die zunehmenden Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem der CO2-Fußabdruck reduziert wird. "Unser Talent und unsere Technologien haben wir in Boyd Vietnam schnell skaliert, um auf die steigende regionale Marktnachfrage zu reagieren, während wir auf unseren Kernwerten der Nachhaltigkeit und der sozialen Verantwortung des Unternehmens aufbauen," sagte Britt.

Boyd Corporation ist ein weltweit führender Innovator technischer Materialien und Wärmemanagement-Technologien zur Versiegelung, Kühlung und Schutz der kritischsten Anwendungen unserer Kunden. Indem wir für führende weltweite Unternehmen auch die komplexesten Herausforderungen erfolgreich lösen, gewinnen wir technologische Kompetenz in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Unsere Lösungen maximieren die Leistung von 5G-Infrastruktur und modernster Rechenzentren, steigern die Verfügbarkeit und erhöhen die Reichweite von elektrischen und autonomen Fahrzeugen. Unsere innovativen Technologien verbessern die Genauigkeit von hochmodernen patientennahen Gesundheits- und Diagnosesystemen, ermöglichen die neueste Generation von Flugzeugen und Verteidigungstechnologien und beschleunigen Innovationen bei der nächsten Generation elektronischer Geräte und Smartphones. Das Herzstück der globalen Großserienfertigung von Boyd ist die tiefe Verpflichtung zum Schutz der Umwelt durch Verwendung nachhaltiger, ressourcenschonender Verfahren, die Abfall reduzieren und Kohlendioxidemissionen minimieren.

