Führender Service für ernährungsbasiertes Gesundheitscoaching schließt sich SEB an, um die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach ganzheitlichen Fitness-, Ernährungs- und persönlichen Wellness-Dienstleistungen zu erfüllen

Self Esteem Brands (SEB), die Muttergesellschaft von Anytime Fitness, The Bar Method, Basecamp Fitness und Waxing the City, mit der Mission, der Welt ein besseres Selbstwertgefühl zu geben, hat Stronger U, eine digitale, personalisierte, ernährungsbasierte Marke für Dienstleistungen im Bereich Gesundheitscoaching, für einen ungenannten Betrag übernommen. Die Übernahme macht SEB zum einzigen globalen Fitnessunternehmen, das direkt in personalisierte, ernährungsbasierte Dienstleistungen im Bereich Gesundheitscoaching investiert und diese den Kunden anbietet.

Stronger U ist die einzige Dienstleistung im hart umkämpften virtuellen Gesundheits- und Ernährungsbereich, bei der der digitale Zugang mit Live-zertifizierten Coaches, der Ernährungswissenschaft und personalisierten Plänen kombiniert wird, um die Fähigkeiten der Mitglieder in Bezug auf Ernährung und Essverhalten zu verbessern. Stronger U wurde 2015 gegründet und hat bisher über 50.000 Mitglieder dabei unterstützt, ihre Ziele in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Wellness zu erreichen.

Eine Nachricht von Chuck Runyon, CEO, Self Esteem Brands: https://youtu.be/2gTfOJ06MZM

Einmal mehr mischt SEB die globale Fitnessbranche auf und tätigt Investitionen, die die steigende Nachfrage der Verbraucher nach umfassenderen Dienstleistungen in den Bereichen Fitness, Ernährung und persönliches Wohlbefinden bedienen. Allein für das Jahr 2021 schätzt die Credit Suisse den Wert der globalen Wellness-Wirtschaft auf 5,8 Billionen USD. Die langfristigen Trends, die das Wachstum unterstützen, umfassen die Umkehrung von Effekten durch einen ungesunden Lebensstil sowie proaktive Entscheidungen für die Gesundheit.

Anytime Fitness ist seit seiner Gründung im Jahr 2002 als erstes 24-Stunden-Fitnesscenter-Franchisekonzept ein disruptives Modell der Fitnessbranche, das den Bedürfnissen der Mitglieder anders gerecht wird als andere Fitnessstudios. SEB baut heute ein ganzheitliches Gesundheits- und Wellness-Portfolio von Marken auf, das den Verbrauchern ein umfassendes Angebot an Fitness, personalisiertem Ernährungs- und Gesundheitscoaching und persönlichen Wellness-Dienstleistungen bietet.

Eine FMCG-Umfrage unter 50.000 Verbrauchern weltweit hat ergeben, dass im Jahr 2021 80 der Befragten planen, gesünder zu essen und zu trinken. Die Akquisition von Stronger U versetzt SEB in die Lage, von der wachsenden Stimmung der Verbraucher in Bezug auf Gesundheit und Wellness zu profitieren.

Die globale Präsenz von SEB mit über 5 Millionen Mitgliedern auf allen sieben Kontinenten für ihre Fitness- und Wellness-Marken wird eine Plattform bieten, um die Marke Stronger U bei Verbrauchern weltweit einzuführen und Stronger U dabei zu helfen, zu skalieren und einen größeren Anteil am Markt für digitales Gesundheitscoaching zu gewinnen. Zu Beginn wird Stronger U als eigenständige Marke weitergeführt, während SEB Optionen für die Integration der Coaching-Dienstleistungen von Stronger U in ihre anderen Fitnessmarken auswertet.

Über Self Esteem Brands

Unser Ziel ist es, das Selbstwertgefühl der Welt zu verbessern. Self Esteem Brands (SEB) ist die Muttergesellschaft von Anytime Fitness (dem weltweit größten Fitness-Franchise), Basecamp Fitness, The Bar Method, Stronger U und Waxing the City. Die meisten unserer mehr als 5000 Franchise-Standorte werden in 32 Ländern weltweit lokal von unabhängigen Kleinunternehmern betrieben. SEB ist auch die Muttergesellschaft der verbundenen Unternehmen Provision Security Solutions und Healthy Contributions. Vorangehend mit einer Kultur, die in Werten wie Menschheit, Sinnhaftigkeit, Leistung und Spiel verankert ist, sowie einem gemeinnützigen Fokus durch die HeartFirst Foundation möchte SEB das Leben aller bereichern, die mit unseren Marken und Unternehmen interagieren. Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder Mensch über das Selbstwertgefühl verfügt, um sich seinen Herausforderungen zu stellen. Weitere Informationen über Self Esteem Brands finden Sie unter https://www.sebrands.com/.

Stronger U wurde von PKF Investment Banking und McBreen Kopko vertreten und beraten.

