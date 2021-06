Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Sonim Technologies (Nasdaq: SONM) gab heute seine Partnerschaft mit Mem-Star Rugged bekannt, einem Anbieter von robusten Lösungen, der langlebige, nachhaltige IT-Hardware liefert, um das ultra-robuste Smartphone XP8 und das Feature-Handy XP5s von Sonim über die Einkaufsplattform des Crown Commercial Service (CCS) in das Vereinigte Königreich zu bringen.Mem-Star Rugged ist ein bevorzugter Lieferant für robuste Technologie in ganz Großbritannien und hat die strengen Bedingungen erfüllt, um einen Platz als Regierungslieferant im CCS Technology Online Purchasing Content - RM6147 Framework zu erhalten."Die Gesamtbetriebskosten sind ein wichtiger Faktor bei der Betreuung unserer Regierungskunden", sagt Mat Ananin, Vertriebsdirektor bei Mem-Star Rugged. "Als Pionier im Bereich der robusten Technologie freuen wir uns, Sonim in unser Produktangebot aufzunehmen und unseren Kunden einsatzkritische Geräte zur Verfügung zu stellen, die auch extremen Arbeitsbedingungen standhalten."Gebaut nach den robusten Leistungsstandards, für die Sonim bekannt ist, sind die XP8 und XP5s langlebige und zuverlässige All-in-One-Android-Geräte, die aufgrund ihrer umfangreichen Funktionalität, bewährten Robustheit und umfassenden 3-Jahres-Garantie die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken können.Die Produktpalette von Sonim products reicht von ultrarobusten Android-Mobilgeräten, Tablets und Software bis hin zu industrietauglichem Zubehör, das speziell für den Einsatz in Branchen wie Transport und Logistik, Bauwesen sowie für kritische Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sicherheit und des Militärs entwickelt wurde."Unsere Partnerschaft mit Mem-Star Rugged wird den lokalen Behörden und Unternehmen des öffentlichen Sektors in Großbritannien mehr ultra-robuste Optionen und eine der besten Garantien der Branche bieten", so Jonathan Nelson, Vertriebsdirektor EU, Sonim Technologies. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mem-Star Rugged und darauf, ihre Kunden mit sofortigen, zuverlässigen und sicheren Kommunikationsgeräten auszustatten, die unter gefährlichen, isolierten und Notfallbedingungen funktionieren."Informationen zu Sonim Technologies, Inc.Sonim Technologies ist ein führender US-amerikanischer Anbieter von ultrarobusten Mobilitätslösungen, die speziell für Mitarbeiter entwickelt wurden, die in ihrer Arbeitsumgebung physisch gebunden sind und oft missionskritische Aufgaben erfüllen. Die Sonim-Lösung umfasst ultrarobuste Mobiltelefone, eine Reihe von industrietauglichem Zubehör sowie Daten- und Workflow-Anwendungen, die gemeinsam darauf ausgelegt sind, die Produktivität, Kommunikation und Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonimtech.com.Wichtige Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die zukünftige Leistung der Geräte und Technologien von Sonim und seinen Partnern sowie auf die weitere Marktakzeptanz derselben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Sonim in Bezug auf das Geschäft und die Branche, den Überzeugungen des Managements und bestimmten Annahmen des Unternehmens, die sich alle ändern können. Solche Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Eine Auflistung von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie unter "Risikofaktoren" im Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und anderen bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Dokumenten (verfügbar unter www.sec.gov). Sonim warnt davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die lediglich eine Analyse darstellen und nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Sonim übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten können, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/151907/sonim_technologies_logo.jpgPressekontakt:SonimSue Husss.huss@sonimtech.comOriginal-Content von: Sonim Technologies, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019155/100872273